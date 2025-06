Homem é preso no Paranoá após ameaçar a mulher de morte com uma faca

Homem é preso após ameaçar mulher com faca no Paranoá - (crédito: Caio Gomez)

Um homem, cuja identidade não foi divulgada, foi preso na manhã deste sábado (21/6), por ameaçar a própria mulher de morte com uma faca no Paranoá. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada às 11h13 para a ocorrência de violência doméstica na quadra 14, conjunto B.

A denúncia foi recebida pelo sistema da PMDF, no número 190. Equipes do 20º Batalhão foram deslocadas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, um vizinho do casal relatou que o homem estaria ameaçando a companheira de morte com uma faca dentro da residência.

Com o apoio do BOPE, Patamo e Oficial de Operações, foi desencadeada a operação Gerente, geralmente acionada quando há uma crise com refém. Após longas horas de negociação, o homem foi detido e encaminhado à 6ª Delegacia de Polícia.