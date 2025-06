Mais de 600 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira (24/6)

As vagas podem ser conferidas através do apllicativo da Carteira de Trabalho Digital ou presencialmente em uma das agências do trabalhador - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Estão disponíveis 610 vagas de emprego, nesta terça-feira (24/6), nas Agências do Trabalhador do Distrito Federal. Do total de oportunidades, 30 são destinadas a pessoas com deficiência (PcDs) para os cargos de atendente de lojas, condutor escolar terrestre e monitor de transporte escolar. Os locais de trabalho são na Asa Sul, Sobradinho e Paranoá.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Os cargos são destinados a candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência e os salários chegam a R$ 2.520. A posição com mais oportunidades abertas é de operador de telemarketing ativo, na Asa Sul. São 60 vagas, com salário de R$1.547,59. Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo, mas não é cobrada experiência na área.

Os interessados em se inscrever nos processos seletivos devem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.