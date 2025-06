Lixo jogado em planta teria sido a causa de tentativa de homicídio em Samambaia

Uma briga por causa de lixo jogado em uma planta é apontada como a causa de uma tentativa de assassinato na quadra QR 319, em Samambaia. A vítima contou para os policiais militares do 11º Batalhão, que repreendeu um homem por ele ter descartado detritos em uma planta. Por isso, o homem a teria esfaqueado.

Os militares fizeram as buscas e localizaram o suspeito, ainda com a faca na mão, e o levaram para a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). A vítima foi socorrida no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). O crime aconteceu por volta de 21h30, de segunda-feira (23/06).