Previsão do tempo para Brasília hoje (26/6) é de sol e temperatura amena

Depois de uma quarta-feira (25/6) fria e com neblina, o Distrito Federal amanheceu ensolarado nesta quinta-feira (26/6). A previsão do tempo para a capital, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é de sol predominante durante todo o dia e poucas nuvens. As temperaturas variam com mínima de 14°C e máximas chegando até 28°C.

A umidade relativa do ar fica em 95% pela manhã e podendo baixar para 30% no meio da tarde. Sobre a neblina, o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, afirma que a previsão desaparecer completamente nos próximos dias. "A frente fria que se aproximou de Brasília na terça-feira (24/6) trouxe mais umidade e, com ela, a neblina. Mas já passou, a previsão é que diminua e o tempo volte a secar", explica.

Para o final de semana, a previsão é de queda nas temperaturas mínimas, variando entre 11°C e 12°C. As máximas seguem entre 27 e 28°C. A umidade relativa do ar também diminui, chegando até 25%.