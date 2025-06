8º Prêmio Profissionais da Música homenageia Irlam Rocha Lima na CLDF

O jornalista cultural Irlam Rocha Lima foi homenageado, na manhã desta quinta-feira (26/6), durante a 8ª edição do Prêmio Profissionais da Música, realizada no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). Com 50 anos de carreira no jornalismo, Irlam teve seu trabalho reconhecido no evento, que celebra os profissionais de toda cadeia produtiva da música.

“Esses últimos dias eu estou vivendo um turbilhão de emoções”, contou Irlam. Ele conta que lançou o seu livro Artes em Festa — 50 anos de reportagem cultural para comemorar 50 anos de jornalismo no Correio Braziliense. “Fui homenageado dentro do Correio e agora aqui na Câmara. Acho que estão valorizando demais o trabalho que eu tenho feito e eu só tenho a agradecer a todo mundo, porque tudo o que eu fiz, eu fiz com prazer”, afirmou o jornalista. Ele ainda destacou sua atuação pioneira na cobertura da música brasiliense e nacional.

O jornalista cultural, que segue ativo como colunista, acrescentou que se sente honrado por escrever e preservar a memória cultural. “Eu me sinto privilegiado de ter sido o repórter que registrou isso pra posteridade. Fui o primeiro a escrever sobre artistas como Legião Urbana, Cássia Eller, Oswaldo Montenegro, Natiruts, Zélia Duncan e também entrevistei os grandes nomes da música brasileira: Caetano, Gil, Gal, Ney”, lembrou.

Mesmo com cinco décadas de trabalho, Irlam contou que ainda tem muito a realizar. “O que me move hoje ainda é manter a mente sã. Enquanto eu tiver saúde, vou continuar escrevendo porque isso me faz. O Correio é minha segunda casa e me sinto bem estando lá trabalhando e acolhendo os novos colegas de profissão”, declarou.

A solenidade foi proposta pelo deputado distrital Gabriel Magno (PT), presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da CLDF. O parlamentar destacou o papel da cultura como expressão da diversidade e da democracia. “Eventos como este têm um significado ainda maior em tempos de avanço de políticas autoritárias que negam direitos e atacam a produção cultural”, disse. “A música é a expressão da nossa identidade, da resistência do nosso povo. E este auditório reflete essa diversidade, que precisa ser valorizada, defendida e fortalecida todos os dias”, ressaltou.

O tema deste ano da premiação, #somossemfronteiras, propõe a valorização da música como linguagem universal, que conecta culturas de todos os povos. Além de Irlam, entre os homenageados da edição estão o instrumentista Reco do Bandolim e a artista cabo-verdiana Solange Cesarovna. Entre os convidados estão ainda Maria Carrascal (gestora cultural da Argentina), Humphrey Inzillo (jornalista argentino), Roberto Menescal (presidente de honra do conselho sensorial do prêmio), Thomas Roth (jurado da premiação), Veranne Magalhães (Comissão de Cultura da OAB/DF) e Gustavo Vasconcelos (idealizador do Prêmio Profissionais da Música).

O músico Thomas Roth contou que acompanha esse prêmio desde o começo e ressaltou a importância do evento. “Esse é o maior prêmio da música brasileira. Ele não celebra apenas cantores e compositores, mas toda a cadeia: técnicos, professores, escolas e jornalistas. É uma indústria gigante, que gera milhares de empregos e precisa ser reconhecida”, enfatizou.

A programação do prêmio incluiu a entrega do Troféu Viraliza Brasília e de moções de louvor aos homenageados. O evento tem apoio do Programa Conexão Cultura DF e do Fundo de Apoio à Cultura do DF (FAC), com organização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.