Frota do DF contará com 217 novos ônibus este ano, anuncia Ibaneis Rocha

Dos 444 ônibus recém-adquiridos pela Viação Pioneira para o Distrito Federal, 217 serão entregues ainda este ano e o restante no início de 2026, informou ao Correio o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), que está no Espírito Santo, para visitar a empresa Marcopolo e participar da celebração que marca o início da entrega dos ônibus Torino Euro 6.

“Parte dessa frota será para substituição antecipada e parte para ampliação da frota”, disse o governador. Os veículos contam com uma tecnologia que minimiza o impacto ambiental reduzindo emissão de poluentes.

O anúncio foi feito na rede social X. "Desde 2019, já renovamos grande parte da nossa frota com 2.831 ônibus novos. Os passageiros vão contar com mais conforto e qualidade no transporte público", escreveu Ibaneis Rocha.

Em 16 de junho, durante almoço com empresários do Lide, o governador anunciou que, até o fim de 2025, todos os ônibus que percorrerão as ruas do Plano Piloto serão elétricos. “Isso vai servir de piloto para que, em breve, todas as linhas de ônibus na renovação que vai ser feita daqui a alguns anos seja elétrica no DF”, disse.