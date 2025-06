Acidente com van escolar na Barragem do Paranoá deixa três feridos

Um acidente de trânsito envolvendo uma van escolar e um carro de passeio deixou três pessoas feridas no final da tarde desta quinta-feira (26/6), na descida da Barragem do Paranoá.

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros (CBMDF) sinalizaram a via e implementaram as medidas de segurança necessárias. O motorista da van, foi encontrado consciente, orientado e em condição estável, mas reclamava de dores no peito. Ele foi prontamente socorrido e transportado ao Hospital de Base (HB).

No carro, um Nissan/Kicks, estavam duas vítimas: uma mulher de 34 anos e o filho dela. Ambos foram atendidos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados ao hospital. No entanto, o CBMDF não dispõe de informações confirmadas sobre o estado de saúde atual ou para qual unidade hospitalar foram levados.

A dinâmica do acidente está sendo investigada.