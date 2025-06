Idoso morto em incêndio não escapou do fogo por ter mobilidade reduzida

Vítima do incêndio na madrugada desta sexta-feira (27/6) na Asa Sul, o idoso de 75 anos era portador da Síndrome de Guillain-Barré, que afeta o sistema nervoso e limita a mobilidade do indivíduo. De acordo com vizinhos do homem, além de ter a doença, ele era também obeso, condições que impediram que ele escapasse junto com sua esposa pela janela da cozinha do imóvel.

“A mulher dele escapou pela grade de fuga da janela da cozinha e foi chamar o vizinho para ajudar a abrir a porta da sala e salvar o marido”, contou um morador da quadra que não quis se identificar.

"Conseguiram ouvi-lo e vê-lo pedindo ajuda através do fogo, mas estavam muito fortes as chamas e, por isso, não conseguiram apagar com os extintores que haviam no prédio”, completou.

O apartamento, de cerca de 50 m², tinha muitos móveis de madeira e objetos, que o casal acumulava. O excesso de materiais contribuiu para que as chamas se espalhassem rapidamente, segundo o morador próximo. “Algumas pessoas já haviam alertado ele (vítima) que o lugar era um forno a lenha, que era perigosa a quantidade de coisas que tinham lá dentro”, lamentou.