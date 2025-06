Ibaneis entrega lotes e cartões de construção no Recanto das Emas

Ibaneis Rocha participa da entrega de lotes e cartões do programa habitacional no Recanto das Emas - (crédito: Bárbara Xavier)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), participou, nesta sexta-feira (27/6), da entrega de lotes urbanizados e cartões do Programa Material de Construção a famílias do Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas. A solenidade ocorreu às 11h, na Avenida Vale da Benção, entre as Quadras 7 e 8.

O programa é voltado à promoção do direito à moradia em áreas planejadas, com apoio financeiro para a construção de habitações por meio de autogestão. A iniciativa contempla famílias de baixa renda previamente selecionadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). “Criamos o Cheque Moradia para resolver um dos principais entraves da habitação de baixa renda, que era a falta de recurso para a entrada no imóvel. Já são inúmeras famílias beneficiadas. Ter uma moradia significa ter um recomeço, e isso é o que estamos entregando no DF”, diz o governador.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Durante o evento, também foram inauguradas obras de infraestrutura nas Quadras 7 e 8 do residencial, que incluíram pavimentação, drenagem, redes de água e esgoto, meio-fio e calçadas. As intervenções fazem parte do esforço do GDF para ampliar a urbanização e melhorar as condições de vida em regiões com alto déficit habitacional.

A expectativa é de que novas ações semelhantes sejam realizadas em outras regiões administrativas, como por exemplo, Luziânia, ainda neste ano.

Famílias do Residencial Tamanduá recebem lotes urbanizados e apoio para construção da casa própria em evento com o governador Ibaneis Rocha (foto: Bárbara Xavier)