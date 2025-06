Comidas típicas, forró e quadrilhas animam o fim de semana dos brasilienses

A celebração foi realizada na sede do Instituto Doando a Vida, no Guará - (crédito: Roberta Leite)

O clima pode até estar frio, mas o calor humano das festas juninas promete esquentar o último fim de semana e todo o mês de julho no Distrito Federal. De Norte a Sul, as cores vibrantes das bandeirinhas, o som contagiante do forró e o aroma irresistível das comidas típicas vão tomar conta das ruas, escolas, praças e comunidades. As tradicionais quadrilhas de São João, com seus passos sincronizados e figurinos caprichados, devem ser as grandes protagonistas das noites brasilienses.

Neste fim de semana, dezenas de arraiais estão programados para acontecer em várias cidades do DF, reunindo famílias, amigos e turistas em uma celebração que mistura cultura popular, religiosidade e muita animação. De festas comunitárias simples a grandes eventos com shows, concursos de quadrilhas e queima de fogos, a cidade vive o espírito junino.

As quadrilhas juninas, muitas delas formadas por grupos organizados e premiados, são um show à parte. Com narradores empolgados, figurinos elaborados e coreografias criativas, elas encantam o público e mantêm viva a tradição nordestina que conquistou o país. No Distrito Federal, três entidades são responsáveis pelos circuitos de quadrilhas juninas: a Federação das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal (Fequaju-DFE), a Liga das Quadrilhas Juninas do Distrito Federal (Linq-DFE) e a União Junina.

Na festa do Instituto Doando Vida, os pequenos vestiam roupas coloridas (foto: Roberta Leite)

Segundo Thiago Luniere, diretor da Linq-DFE, o circuito da liga está na segunda etapa, que será realizada nos dias 5 e 6 de julho, em Samambaia, no estacionamento do Castelo Forte. "A primeira etapa foi no Paranoá, com a Formiga da Roça, de São Sebastião, como grande campeã. O público estava animado e lotou as arquibancadas", conta.

O presidente da Fequaju-DFE, conhecido como Fusca, explica que a entidade realiza sua primeira etapa neste sábado (28/6) e domingo (29/6), na Praça do Cidadão, em Ceilândia. "O pessoal está muito animado e tenho certeza de que vai ser muito bonito", afirmou. As próximas datas ainda estão sendo definidas.

O presidente da União Junina, Júnior Pereira, informa que o circuito da entidade está previsto para começar no fim de semana dos dias 4, 5 e 6 de julho, com a primeira etapa em Planaltina, ao lado da administração regional. "A turma toda está que não se aguenta de tanta expectativa", conta. As próximas datas e cidades ainda estão sendo alinhadas.

Doando alegria

O Instituto Doando a Vida, que atende a crianças em situação de vulnerabilidade social, realizou uma festa junina cheia de vida para os pequenos e a família deles, na manhã desta sexta-feira (27/6). A celebração foi realizada na sede da instituição, no Guará, e o espaço contava com diversas bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e muita diversão com pula-pula, pescaria e brinquedos infláveis. A organização foi fundada em 2017, e atualmente, atende a 80 crianças de 2 a 5 anos, que vivem na Chácara Santa Luzia, na Estrutural.

Festa junina do Instituto Doando a Vida, no Guará (foto: Roberta Leite)

Os pequeninos vestiam as roupas características do período junino e estavam com os rostinhos pintados, atitude essa que se estendeu aos pais, que também usavam estampas quadriculadas. E como toda boa festa junina, o momento da apresentação das danças não podia faltar. Os parentes, envolvidos em um misto de alegria e gratidão, observaram aqueles que se soltaram ao som do São João, e outros, que permaneceram mais tímidos.

A mãe da pequena Lua, de 4 anos, Lídia Reis contou ao Correio que estava feliz em poder ver a filha em um momento de tanta alegria, e principalmente, saber que o Instituto cuida dela tão bem. "Eu tenho uma gratidão muito grande porque eu sei que minha filha está sendo cuidada", diz. Assim como ela, Stefany Santos, mãe do pequeno Crystiam, 4, conta, bastante emocionada, que se sente maravilhada ao ver o filho participar da festa, uma vez que "nem todos os pais têm esse privilégio". Stefany afirma que a ocasião é muito especial para ela e para o filho, que se preparou durante toda a semana para a celebração. "É um momento único na vida dele", diz.

Confira onde se divertir:



27 de junho

Festa Junina da QITUART – QI 9/10, Lago Norte

» A partir das 18h

» Entrada gratuita

27 e 28 de junho

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – EQL 6/8, Lago Sul

» A partir das 19h

» Entrada gratuita

São Chicão – Paróquia São Judas Tadeu – 908 Sul

» A partir das 18h

» Entrada: R$ 3

Festa da Padroeira – Movimento Eureka – SGAN 906, módulo E

» A partir das 18h

» Entrada gratuita

27, 28 e 29 de junho

Paróquia São Sebastião – Área Especial 2 Praça 2, Setor Leste - Gama

» A partir das 19h

» Entrada gratuita

Paróquia São Pio - QRSW 1, lote 1, Área Especial - Sudoeste

» A partir das 18h

» Entrada gratuita

Basílica São Francisco de Assis – 915 Norte

» A partir das 19h

» Entrada: R$ 12

28 de junho

Só Pra Xamegar – Arraiá Casapark 2025* – Estacionamento da Cobasi do Casapark

» Das 15h30 às 22h

» Entrada: a partir de R$ 30

Arraiá do Dom – Canil Dom Deliu's, BR-070, km 14 NRAG

» A partir das 12h

» Entrada: a partir de R$ 20

Arraiá do Country Club – Quadra 27 Conj. 03, Park Way

» A partir das 19h

» Entrada: R$ 44

Tradições Juninas – Sesc Gama

» A partir das 9h

» Entrada gratuita (com doação de 1kg de alimento)

Feira Cultural de Ceilândia – Casa do Cantador

» A partir das 16h

» Entrada gratuita

Arraiá do Yolo– Estádio Nacional Mané Garrincha

» A partir das 18h

» Entrada: R$ 50

28 e 29 de junho

Festa Junina do Sítio do Pica-Pau Amarelo – Teatro Brasília Shopping

» A partir das 19h

» Entrada: R$ 60

