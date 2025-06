Vídeo: duas pessoas morrem após grave acidente em Nerópolis (GO)

Dois homens morreram, e outros dois ficaram gravemente feridos, após um acidente entre um carro e duas carretas, nesta sexta-feira (27/6), na GO-080, km 36, na Zona Rural de Nerópolis — cidade a 187 quilômetros do DF.

O grave acidente ocorreu por volta das 11h30. Quando chegaram no local, os militares se depararam com quatro vítimas dentro do veículo de passeio, sendo que duas estavam mortas e as outras duas presas às ferragens.

Os socorristas utilizaram técnicas de salvamento veicular para retirar as vítimas que estavam encarceradas e as transportavam, em estado grave, para um hospital de Nerópolis.

Os corpos das outras duas vítimas ficaram aos cuidados da Polícia Rodoviária Estadual. O Corpo de Bombeiros (CBMGO) atuou na ocorrência com quatro viaturas e 15 militares. Além disso, houve o apoio de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Goianésia e de Nerópolis.