Suspeito de embriaguez ao volante, deputado tenta dar carteirada na PM

O deputado Daniel Donizete (MDB) tentou dar carteirada ao ser parado pela Polícia Militar (PMDF) em uma via do Riacho Fundo 1. O parlamentar conduzia uma caminhonete em zigue-zague quando foi abordado com sinais aparentes de embriaguez. Na tentativa de escapar do flagrante, ligou para o deputado Hermeto da Silva, do mesmo partido, e subtenente da reserva da PM. O distrital, por sua vez, foi claro: “A lei é para todos”.

O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (26/6). Depois de notar o carro em movimentos anormais, policiais militares deram ordem de parada. No veículo, os PMs encontraram uma garrafa de cerveja e o questionaram. O parlamentar teria confessado que havia bebido, mas disse que estava em condições de dirigir.

Os policiais acionaram outra equipe para levar um teste de bafômetro ao local e, enquanto aguardavam, Donizete se apresentou como deputado e tentou dar carteirada, sem sucesso. Numa segunda tentativa, disse que ligaria para autoridades, como o secretário de Segurança Pública, o governador e o deputado Hermeto.

Em entrevista ao Correio, Hermeto confirmou ter recebido a ligação do colega de partido por volta das 21h. “Ele me disse para eu falar com o subtenente. Como sou PM, achei que fosse qualquer outro assunto, menos isso. Sou líder do governo e tenho que atender todos os distritais a qualquer momento”, explicou.

Na conversa, Donizete passou o celular ao subtenente. “Atendi de maneira normal e o policial logo me informou que tratava-se de uma situação complicada. Que ele (Donizete) estaria usando o nome de todo mundo. Eu fui claro e disse que o certo é proceder como se fosse qualquer outro cidadão”, contou o distrital.

De acordo com Hermeto, cada um deve responder por seus atos. “A lei é para todos”, finalizou.

Recusa e autuação



Donizete teria se recusado a passar pelo teste do bafômetro. O parlamentar foi autuado com base no artigo nº 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — trata da infração por recusa em se submeter a testes que permitam certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa. A infração é considerada gravíssima, com penalidades como multa, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e recolhimento da CNH. O irmão do deputado chegou logo depois para buscar o carro.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Donizete, que informou ainda estar apurando o caso.