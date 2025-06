Morador de Planaltina é morto após tentar lançar drogas em presídio federal

De acordo com a corporação, Gabriel estava armado e efetuou disparos contra a equipe, que revidou - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um morador de Planaltina (DF) foi morto durante um confronto com a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. A troca de tiros começou quando os militares flagraram Gabriel Jardim da Silva, 44 anos, tentando arremessar drogas e celulares por meio de um drone para dentro da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande. A ação ocorreu na madrugada desta sexta-feira (27/6).

Gabriel estava dentro de uma casa a alguns metros de distância da penitenciária. Segundo a imprensa local, os policiais monitoravam um drone que fazia sucessivos voos em direção à unidade prisional e, durante o controle, notaram que o equipamento havia pousado na residência.

Quando entraram na casa, os PMs encontraram farta quantidade de drogas, totalizando mais de 6kg de maconha, 11 celulares e ferramentas usadas para o arremesso dos objetos.

De acordo com a corporação, Gabriel estava armado e efetuou disparos contra a equipe, que revidou. O criminoso chegou a ser atendido pelo socorro médico, mas não resistiu e morreu.