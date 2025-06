Advogado suspeito de perseguir e ameaçar a ex é preso

Na tarde deste sábado (28/6), policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) prenderam preventivamente um advogado suspeito de ameaçar, perseguir e praticar violência psicológica contra a ex-companheira, além de descumprir reiteradamente medida protetiva de urgência.

Os mandados de prisão preventiva e busca domiciliar foram expedidos pelo Juiz do Núcleo de Plantão Judicial do Tribunal de Justiça (TJDFT), a pedido da Polícia Civil, e cumpridos pelos agentes na casa e escritório do investigado, no Setor Norte de Brazlândia.

Os mandados de prisão e busca foram cumpridos com o acompanhamento de advogados da OAB-DF. Segundo a investigação, além de descumprir medida protetiva de urgência, o advogado ameaçou divulgar vídeos íntimos da vítima, gravados sem o consentimento dela.

Segundo o juiz do Núcleo de Plantão Judicial do TJDFT, o investigado “desrespeitou repetidamente as ordens de restrição, indo até o local de trabalho da vítima e se comunicando com os familiares dela, infringindo explicitamente a ordem de não contato”, ações que ocorreram mesmo após a imposição de duas medidas protetivas de urgência.