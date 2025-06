Carro capota e duas pessoas ficam feridas na BR-020

Na tarde deste sábado (28/6), duas pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam capotar na BR-020. o acidente ocorreu em frente ao Residencial Bianca, na altura de Sobradinho.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram no local do acidente, depararam-se com o veículo capotado, com as rodas para cima.

Segundo a corporação, o condutor, um homem de 31 anos, estava consciente, porém desorientado, e foi levado para o Hospital Regional de Sobradinho apresentando traumatismo craniano, fratura na região pélvica e suspeita de hemorragia interna.

A passageira do carro, uma mulher de 30 anos, também recebeu atendimento, sendo transportada, consciente e orientada, para o Hospital Regional de Planaltina apresentando escoriações pelo corpo, ferimentos na face e queixando-se de dores nos braços.