Dragões-barbudos conquistam o Zoológico de Brasília

O Zoológico de Brasília está em festa com a chegada de dois novos e carismáticos moradores: os dragões-barbudos Draco e Dragolino. Os nomes foram escolhidos em uma votação popular que mobilizou milhares de internautas. A iniciativa de batizar os animais por meio das redes sociais gerou um engajamento impressionante. Em apenas 24 horas, a enquete alcançou mais de 7 mil participações.

Wallison Couto, diretor-presidente do Zoológico de Brasília, ressaltou a importância dessa interação: "A participação do público é essencial para que as pessoas se sintam parte do trabalho que fazemos aqui. Iniciativas como essa criam empatia e despertam o interesse pela conservação e pela educação ambiental", comentou.

Draco e Dragolino, lagartos originários da Austrália, têm uma história de superação. Eles foram resgatados em 2024 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), vítimas do tráfico ilegal de animais silvestres. Agora, sob os cuidados da equipe técnica do Zoológico de Brasília, recebem uma segunda chance de vida, com bem-estar garantido e manejo adequado.

"Esses animais agora vivem com bem-estar garantido, alimentação adequada e manejo correto. Mas, mais do que isso, agora têm identidade e protagonizam uma história que une resgate, cuidado e conscientização", completou Wallison.