José Ornellas é velado em Brasília com homenagens e lembranças de sua atuação

Por Alan Resah

Especial para o Correio



Foi velado neste domingo (29/6), em Brasília, o corpo de José Ornellas de Souza Filho, ex-governador do Distrito Federal, que morreu aos 103 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. O velório reuniu familiares, amigos e admiradores, que prestaram as últimas homenagens a um dos nomes mais influentes da política brasiliense nas décadas de 1980 e 1990. Ornellas estava internado havia duas semanas no Hospital das Forças Armadas. O governador do DF, Ibaneis Rocha, decretou luto de três dias.

Nascido em Goiás, José Ornellas mudou-se para Brasília nos primeiros anos da capital e rapidamente se envolveu com o cenário político local. Foi deputado distrital, secretário em diversas pastas e assumiu o governo do Distrito Federal, em julho de 1982, ficando até abril de 1985, período em que ficou conhecido pela aproximação com movimentos sociais e pela condução firme em meio a transições administrativas importantes. No início da década de 1990, foi eleito para a Câmara Legislativa do DF.

Além da atuação institucional, Ornellas ficou marcado por sua preocupação com áreas como habitação popular, transporte e saneamento. Projetos iniciados durante sua gestão ainda são lembrados por especialistas e antigos colaboradores. Fora da vida pública, dedicava-se à família e a projetos sociais voltados à juventude.

Durante o velório, os filhos de Ornellas falaram sobre o legado deixado pelo pai. José Guilherme Ornelas, filho do ex-governador, disse que apesar de morar no Rio de Janeiro, vinha a Brasília com mais frequência nos últimos tempos porque os pais, ambos com 103 anos, estavam precisando de apoio. “A atenção aqui era dada pela minha irmã Vera Lúcia. Meu filho mora aqui e os filhos da Vera Lúcia também”, explicou José.

“Estamos todos muito tristes, mas, de certa forma, aliviados, porque ele se foi sem sofrimento. Eu estava presente com ele, estávamos eu e ele; ele foi em paz, sem sofrer”, disse o filho, emocionado. “Eu acho que já estava na hora, porque ele já estava com alguns problemas de saúde e, enfim, estou tranquilo que ele teve uma boa passagem, no fundo é isso que importa, estou muito tranquilo por causa disso”, finalizou.

Emocionada, a filha de José Ornellas, Vera Lúcia, também destacou o lado humano do ex-governador. “Meu pai seguiu hoje para o repouso eterno, aos 103 anos. Leva consigo uma vida inteira de amor, história e vínculos. Fica entre nós sua memória viva, sua ternura discreta, sua herança de presença”.

A cerimônia de despedida foi marcada pela presença de familiares, amigos e de antigos aliados de José Ornellas. O corpo foi cremado no Cemitério Campo da Esperança, em cerimônia fechada para familiares, como era a vontade do ex-governador.

O oficial do Exército deixa a esposa, Zely Ornellas, com quem foi casado por 80 anos. Os dois, com 103 anos de idade, faziam aniversário com apenas quatro dias de diferença. O casal teve dois filhos, José Guilherme e Vera Lúcia, quatro netos e um bisneto.