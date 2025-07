Projeto social leva atendimento odontológico gratuito a São Sebastião

Unidade móvel com dois consultórios ficará estacionada no Parque de Exposição entre os dias 7 e 31 de julho, de segunda a sexta-feira - (crédito: Neodent/Divulgação)

Moradores de São Sebastião vão receber programa social oferecido pela Neodent. A unidade móvel com dois consultórios ficará estacionada no Parque de Exposição entre os dias 7 e 31 de julho, de segunda a sexta-feira, das 8h20 às 16h10. Para participar, é necessário comparecer ao local ou agendar o atendimento pelo site que leva o nome do projeto. As vagas são limitadas e novas inscrições serão liberadas todas as sextas-feiras, a partir de 4 de julho. A expectativa é beneficiar mais de 300 pessoas.

Além da comunidade, dentistas do Distrito Federal também são convidados a participar da iniciativa como voluntários. Para se inscrever, é necessário acessar o mesmo site, verificar os requisitos legais e preencher o formulário online. A equipe também contará com a participação de estudantes de Odontologia, que atuarão sob supervisão de professores, com intuito de contribuir para a formação prática e ampliar a capacidade de atendimento do projeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A ação conta com a parceria da Administração Regional de São Sebastião, da Defensoria Pública do Distrito Federal, da Cruz Vermelha e da Faculdade Aria. Além de atendimentos clínicos, o projeto promove ações de educação em saúde bucal e prevenção de doenças.

Desde a criação, em 2016, o programa percorreu mais de 20 mil quilômetros, passou por 44 cidades de 15 estados brasileiros e envolveu mais de 500 voluntários. Ao todo, mais de 10 mil brasileiros foram atendidos pela Expedição Novos Sorrisos, considerada uma das maiores iniciativas de democratização da saúde bucal no país.

Serviço



Expedição Novos Sorrisos em São Sebastião (DF)

Data: de 07 a 31 de julho, de segunda a sexta-feira

Horário: das 8h20 às 16h10

Local: Parque de Exposição - São Sebastião (DF)

Agendamento e inscrição de voluntários: www.expedicaonovossorrisos.com.br ou diretamente no local (vagas limitadas)