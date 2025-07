Espetáculo A Batalha do Portal estreia neste sábado (5/7) em Ceilândia

O evento conta com espetáculos de rua gratuitos e oficinas em quatro regiões do DF - (crédito: Divulgação: Coletivo Truvação)

O Circuito Rua Viva promove o encontro entre artistas e o público local, ocupando praças e espaços públicos como palcos vivos, com objetivo de valorizar as artes urbanas e o teatro de rua. O evento acontece todos os fins de semana de julho, com espetáculos de rua gratuitos, oficinas e apresentações musicais em quatro regiões administrativas do DF: Ceilândia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e Sobradinho.



Idealizado pelo Coletivo Truvação, em parceria com a Ventoinha Produções e financiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), o evento estreia em 5 e 6 de julho, em Ceilândia, e segue nos dias 12 e 13 de julho para Taguatinga, promovendo a arte de forma acessível e participativa à comunidade.



A programação inclui dois espetáculos principais:



A Batalha do Portal, que conta a história de três famílias que disputam o controle de um mágico portal que promete a paz. A chegada de uma criança, entretanto, pode mudar o rumo desse conflito ancestral.

E o Umbigo do Infinito, que conta a história de uma moça buscando alívio para uma doença misteriosa que a isola e a faz sentir-se constantemente observada. Em sua jornada por cura, cruza com criaturas enigmáticas de olhos longos demais para o estranho inchaço em seu umbigo.

Serviço:

Circuito Rua Viva

Datas: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho

Locais: Praça do Metrô (Ceilândia Centro), Mercado Sul Vive (Taguatinga), Praça da Biblioteca Vó Philomena (Núcleo Bandeirante) e Praça das Artes Teodoro Freire (Sobradinho).

