Martinha do Coco toca na Mostra de Diversidade de Cultura Popular no Paranoá

Idealizada pela Mestra Martinha do Coco, a Mostra de Diversidade de Cultura Popular chega à 12ª edição. O evento será realizado neste sábado (28/6), a partir das 14h, na praça da Quadra 28 do Paranoá.

A programação do evento é composta por apresentações musicais, discotecagem, rodas de capoeira, exposições artísticas, poesia e apresentação de quadrilha. As apresentações musicais ficarão por conta de Martinha do Coco e de As Fulô do Cerrado e do forró de pife de Roberto Deusdará.

O tema dessa edição da Mostra é Expressões da cultura popular. O evento reúne diversos artistas do Paranoá e de outras regiões e tem como objetivo celebrar a força da cultura nordestina e das festas populares como ferramentas de resistência. A entrada do evento é gratuita.

Confira a programação completa:

14h: Abertura

15h: Roda de Capoeira Angola – Grupo Nzinga

16h: Vivência de Jongo – Apoena Machado e Lizza Dias

18h: Roda de Jongo – Jongo do Cerrado convida Lizza Dias

20h: Martinha do Coco e banda

21h: Quadrilha Junina – Triscou Queimou

22h: Roberto Deusdará – Forró de Pife

23h: As Fulô do Cerrado – Forró

- Exposições: Cícero Siqueira, Davi Mello e Luan Chagas (14h às 23h)

- Mestre de cerimônia: Apoena Machado

- Discotecagem: DJ Kalm

Serviço

XII Mostra de Diversidade de Cultura Popular, neste sábado (28/6), das 14h às 00h, na praça da quadra 28- Paranoá. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.