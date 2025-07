Idosa de 81 anos é resgatada em situação de maus-tratos no Gama e filho vai preso

Uma idosa de 81 anos e a filha dela, de 52, foram resgatadas em situação de maus-tratos e abandono na quadra 17 do Setor Leste, no Gama. Imagens chocantes mostram o estado precário em que as vítimas viviam, com fezes de cães espalhadas pela casa, comida estragada e acúmulo de entulhos em um dos cômodos. Segundo a ocorrência, registrada nesta quinta-feira (3/7), o odor fétido foi identificado pelos policiais ainda do lado de fora da residência. O filho da idosa, 49, foi preso em flagrante.

O resgate ocorreu após 14º Delegacia de Polícia (Gama) receber uma denúncia anônima relatando que o filho da idosa proferia gritos e xingamentos contra a mãe, além de mantê-la isolada, impedindo-a de ir à igreja e até de ter contato com vizinhos. Durante a inspeção pela casa, os agentes encontraram 15 cães no espaço, geladeira e fogão sujos e com comida estragada, além de legumes acondicionados em baldes.

Segundo o delegado William Andrade Ricardo, da 14ª DP, chama atenção o fato de que a idosa recebe uma pensão de R$ 12 mil administrada pelo filho, agora preso. "Não há justificativa para a situação precária em que ela (a idosa) vivia", destaca. Além da prisão, foram acionados órgãos de proteção ao idoso para prestação de assistência. A investigação também aponta que a vítima sofre de Alzheimer e a filha, também em situação de abandono, possui necessidades especiais.

"Toda a família veio para a delegacia e foi advertida de que, se a situação persistir, eles serão presos por abandono e maus-tratos. Em breve, nós faremos uma nova visita à residência para verificar a situação da idosa", completa o delegado.

O abandono de idosos pode ser denunciado ao Disque 100, ao Ligue 180 ou à Delegacia de Polícia mais próxima. O Disque Idoso (156) fornece orientações e informações sobre direitos e rede de atendimento à pessoa idosa no DF.