Hospital de Samambaia fica sem energia por quase dois dias

O Hospital Regional de Samambaia (HRSam) ficou sem energia elétrica das 10h desta quarta-feira (2/7) até quase as 19h desta quinta-feira (3/7). Com isso, o Centro Obstétrico teve o serviço interrompido e seis pacientes foram transferidas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT). As demais áreas do hospital seguiram operando com geradores.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que a causa do problema foi um curto-circuito no transformador principal da subestação.

Para manter os serviços essenciais, o HRSam contou com o suporte do gerador próprio, além de um segundo gerador que foi acionado para ampliar a capacidade energética da unidade. De acordo com a SES-DF, a empresa responsável comprou o novo transformador e providenciou a substituição.

