Bazar do Lar dos Velhinhos Maria Madalena acontece neste sábado (5/7)

O evento beneficente ocorre neste sábado (5/7) e terá início às 14h, com entrada pela lateral do prédio (SIBS) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Instituto Lar dos Velhinhos Maria Madalena promove mais uma edição do bazar. O evento beneficente ocorre neste sábado (5/7) e terá início às 14h, com entrada pela lateral do prédio (SIBS), e tem o objetivo de movimentar a comunidade local com produtos variados e um leilão de móveis.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A programação começa às 13h45, com o sorteio de senhas para acesso ao espaço. Os portões serão abertos em seguida, às 14h. Um dos destaques do dia é o leilão de móveis, marcado para as 15h, com peças que atraem o interesse do público. O encerramento está previsto para as 16h45.

Para garantir a organização e segurança do evento, a entrada com bolsas grandes e carrinhos de bebê não será permitida.

Serviço:

Grande Bazar - Instituto Lar do Velinhas Maria Madalena

Data: Sábado (5/7)

Horário: das 13h45 até às 16h45

Local: Lar dos Instituto Lar do Velinhas Maria Madalena (entrada pela lateral - SIBS)