Festival Palco Luiz Gama recebe São João da Quebrada

Neste sábado (5/7) e no domingo (6/7), o Festival Palco Luiz Gama recebe gratuitamente o São João da Quebrada. A programação do evento, que busca celebrar as manifestações populares da periferia, inclui forró, samba, rap, DJs e quadrilha afrojunina.

No sábado (5/7), o foco são as tradições juninas, com apresentações de quadrilha, forró, sertanejo e samba. Os shows são seguidos pelos DJs Mano Mix, Jorginho e Lua e shows de Pr15, Samba com Leo Ribeiro e Owzadia Brasil.

O domingo é voltado para o hip-hop. A programação tem início com DJ Raffa; seguido por Henrique, Mega T, Secreto, Melk, LP, Chico, Rap Dudu, Cleo, Taiane, Ravier, Vela e Lucy são outros nomes confirmados para a festa.

"A seleção dos nomes levou em conta a pluralidade de estilos, gêneros, gerações e linguagens artísticas, fazendo do Palco Luiz Gama um verdadeiro reflexo da cultura popular periférica", explica Dione Black, presidente da Associação Vila dos Sonhos e uma das idealizadoras do evento.

O fim de semana tem, ainda, o Sesc Tradições Juninas, na unidade do Guará. No sábado, a partir de 17h, o público pode aproveitar as apresentações da banda Juninho Ferreira, quadrilha Vai, Mas Não Vai, e Trio Balançado. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento.

"Serão 18 barracas de comidas típicas, bebidas e drinks, além de uma decoração primorosa, que faz lembrar as festas do interior. É a festa mais família da região", conta Valcides de Araújo, diretor regional do Sesc-DF.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco