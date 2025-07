Garis do DF fazem curso gratuito de operador de drone

A Sustentare Saneamento, em parceria com a ONG Programando o Futuro, iniciou um curso gratuito de operador de drone voltado para garis do Distrito Federal. As aulas acontecem em Planaltina, nos turnos da manhã e da tarde, e fazem parte do programa Capacita Gari, que busca ampliar o conhecimento técnico dos profissionais da limpeza urbana e oferecer novas oportunidades de geração de renda.

Com duração de um mês, o curso combina aulas teóricas e práticas. Os participantes aprendem desde noções básicas de pilotagem até as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), além de gravação e edição de vídeos. Ao final, recebem certificado de conclusão e podem atuar em diversas áreas, como eventos, audiovisual, agricultura e mapeamento.

O programa já formou mais de 120 garis em cursos anteriores, como o de conserto de celulares. Tiago Theillon da Silva, de 25 anos, é um dos alunos que já aproveitou essa chance. Após aprender a consertar smartphones, agora participa do curso de drone com o objetivo de trabalhar com manutenção dos equipamentos.

A iniciativa busca democratizar o acesso à tecnologia e promover inclusão por meio da educação e da inovação. A Sustentare fornece a estrutura e os alunos, enquanto a ONG entra com os equipamentos e o suporte pedagógico.