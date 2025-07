PM do DF atira acidentalmente na própria perna durante treinamento

Um policial militar, de 50 anos, atirou acidentalmente na própria perna durante uma instrução de tiro no Estande de Tiro do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE). O incidente ocorreu nesta quinta-feira (3/7). Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o militar encontra-se sob cuidados médicos, consciente e orientado.

Em nota, a PMDF informa que "durante instrução de tiro ocorreu um incidente com um dos participantes, por ocasião de um disparo acidental que atingiu a própria perna". Ainda de acordo com a corporação, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal "foi acionado imediatamente e realizou o atendimento no local, conduzindo o policial ao Hospital de Base do Distrito Federal".