Desabamento de aterro: Governo usa drone para combater infestação de moscas no lixão

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) iniciou uma operação emergencial de combate à infestação de moscas no entorno do Aterro Sanitário Ouro Verde. A ação realizada nesta sexta-feira (4/7), conta com o uso de um drone pulverizador com capacidade de 30 litros, capaz de espalhar inseticida em toda a área do aterro em apenas 10 minutos.

Durante visita ao local, a secretária Andréa Vulcanis anunciou o início da operação e destacou a importância da medida. “Toda a área do aterro vai ser desinsetizada a partir de hoje. É uma operação continuada e, com isso, a gente espera reduzir a questão das moscas, os problemas à saúde pública e os transtornos nas casas das pessoas”, afirmou.

A presença excessiva de moscas tem gerado uma onda de reclamações por parte dos moradores. A secretária reforçou o compromisso da pasta em buscar soluções rápidas e eficazes. “É uma situação totalmente degradante e triste. A dignidade, a saúde e a qualidade de vida das pessoas que vivem aqui precisam ser preservadas. Estamos empregando todos os recursos possíveis com apoio de parceiros para melhorar essa realidade o mais rápido possível”, completou.

A operação com o drone faz parte do plano emergencial da Semad, que estuda outras medidas para garantir o bem-estar da população. A expectativa é que, com a pulverização, os impactos causados pelos insetos sejam reduzidos nos próximos dias.

