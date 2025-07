SSP realiza mais de 19 mil entrevistas domiciliares sobre segurança pública

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) inicia, nesta segunda-feira (7/7), a Pesquisa Distrital de Segurança, que vai ouvir mais de 19 mil moradores em todas as regiões administrativas do DF até janeiro de 2026. O levantamento será feito por meio de entrevistas domiciliares presenciais.

A pesquisa tem como foco principal coletar informações sobre vitimização, sensação de segurança, grau de confiança da população nas instituições e a avaliação dos serviços prestados pelas forças de segurança. A iniciativa visa fortalecer o planejamento e a formulação de políticas públicas com base em dados concretos e na participação da sociedade.

Com a proposta de qualificar o monitoramento e a gestão da segurança pública no DF, a SSP fará uso de evidências para aprimorar ações e estratégias voltadas à proteção e bem-estar da população. As entrevistas serão conduzidas por profissionais identificados, uniformizados e previamente checados, com uso de crachá, QR Code e gravação de áudio para garantir segurança e confiabilidade.