Ladrões de celular esquecem GPS e localizador guia dupla para a cadeia em Planaltina

Dois homens foram presos na madrugada desta segunda-feira (7/7) em Planaltina, após roubarem o celular de um pedestre. A peça-chave para a captura dos suspeitos foi o rastreamento em tempo real de um celular da vítima.

A guarnição do 14º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada e encontrou a vítima, uma mulher de 22 anos, que já monitorava o aparelho roubado por GPS. O rastreamento indicava que o celular se deslocava entre lotes no Condomínio Mestre D’Armas, sugerindo uma tentativa de fuga dos criminosos.

Minutos depois, o sinal do GPS cessou no módulo B do condomínio. No local, a equipe policial avistou dois indivíduos escondidos na garagem de uma residência. Com a autorização do morador, os policiais entraram e abordaram os suspeitos.

Veja o momento da prisão:

Os detidos foram identificados como um adolescente de 17 anos, com diversas passagens pela polícia, incluindo ato infracional análogo a homicídio, e um adulto de 20 anos, também com histórico criminal. Ambos confessaram ter pulado diversos muros e até caído de um telhado durante a fuga. A vítima os reconheceu como os autores do roubo.

Devido às lesões sofridas na tentativa de fuga, os suspeitos foram levados ao Hospital Regional de Planaltina. Após receberem alta médica, o menor foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), e o maior à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina). O adolescente foi autuado por ato infracional análogo a roubo, enquanto o adulto responderá por roubo e corrupção de menores.