Colisão frontal entre dois carros resulta em seis vítimas na DF-495

Dois carros colidiram frontalmente na DF-495, na região de Santa Maria, e seis pessoas precisaram de atendimento médico. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência no início da manhã desta terça-feira (8/7), empenhando cinco viaturas.

Ao chegarem ao local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão frontal envolvendo um Fiat Mobi Like, de cor cinza e um Fiat Fiorino, de cor branca. Um terceiro veículo, um Honda Fit, de cor cinza, acabou sendo atingido de raspão no acidente, de acordo com o CBMDF.

Uma mulher, de 23 anos, identificada pelas inicias B. L. N. S, se queixava de dores na região do tórax e apresentava escoriações na perna direita. A jovem foi transportada, consciente e orientada, para o Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). Um homem, de 45 anos, identificado pelas iniciais R. C. R, apresentava suspeita de fratura no fêmur direito. Ele foi transportado, consciente e orientado, para o HRSM.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Um jovem, de 21 anos, identificado pelas iniciais M. V. R. S, apresentava escoriações no rosto e também foi transportado para o Hospital Regional de Santa Maria. Outro jovem, de 20 anos, queixava-se de dores no ombro esquerdo e foi transportado para o HRSM

Outras duas vítimas foram atendidas e transportadas pelo SAMU. O Corpo de Bombeiros não soube informar sobre a identificação, estado de saúde e nem o hospital de destino dessas vítimas. A corporação ainda esclarece que não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal ficou responsável pelo local.