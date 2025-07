Motociclistas ficam feridos após colisão com carro na DF-280

Três motociclistas ficaram feridos após uma colisão entre motos e carro, na DF 280, sentido Santo Antônio do Descoberto. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência nesta terça-feira (7/7), empenhando três viaturas e uma aeronave de resgate.

Quando as equipes chegaram ao local, depararam-se com o condutor não identificado, da moto Honda CG 160 Star, caído ao solo e desacordado. O resgate aéreo foi acionado. Os socorristas avaliaram a vítima, que apresentava sinais de traumatismo cranioencefálico grave, e precisou ser entubada pelo médico do bombeiro no local. Imediatamente, foi transportado de helicóptero para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBDF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

O condutor da outra moto, uma Yamaha 125, identificado pelas iniciais S.J.P.S, de 34 anos, foi avaliado pelos socorristas e apresentava traumatismo cranioencefálico moderado. O homem, que se encontrava consciente e desorientado, foi transportado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) para o Hospital de Santo Antônio do Descoberto.

O condutor, de 23 anos, da moto Yamaha Fazer, identificado pelas iniciais J.O.A, apresentava escoriação no tornozelo direito, sem queixas e sem sinais de fratura. Não houve necessidade de transporte para unidade hospitalar. O condutor, de 46 anos, do carro Kia Sorento, identificado pelas iniciais S.P.S, não apresentou ferimentos.

O Corpo de Bombeiros não informou a respeito da dinâmica do acidente. O local ficou as cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Veja fotos: