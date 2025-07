Proprietária discute e ameaça inquilina para deixar o imóvel

Uma ocorrência de ameaça entre vizinhas mobilizou policiais militares do 25º Batalhão, na Avenida Central do Núcleo Bandeirante. Os militares foram acionados, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), para verificar uma possível situação de ameaça em um imóvel compartilhado por duas moradoras. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira (7/7).

No local, uma das envolvidas relatou estar sendo ameaçada verbalmente pela vizinha, com quem divide o mesmo lote, embora em espaços separados, de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Segundo a solicitante, após decidir deixar o imóvel, a proprietária estabeleceu o prazo até o dia 15 de julho deste ano para que a inquilina retirasse seus pertences.

No entanto, segundo o relato, a vizinha passou a pressioná-la para sair antes da data estipulada, proferindo frases ameaçadoras como: “Você vai ver” e “Vou te ensinar a ser mulher”, o que teria causado medo. Diante da situação, os policiais conduziram ambas as partes até a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi registrada a ocorrência de ameaça.