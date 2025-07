Acidentes de trânsito marcam a segunda-feira (7/7) no DF

A segunda-feira (7/7) foi marcada por acidentes de trânsito no Distrito Federal. As ocorrências foram registradas na Asa Norte e na DF-001.

O primeiro acidente ocorreu, na DF-001, no sentido Recanto das Emas – Gama, próximo ao Supermercado Vivendas, e foi resultado de uma colisão envolvendo um SUV e um caminhão de pequeno porte.

O condutor do caminhão recebeu os primeiros socorros da equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF). Ele reclamava de dores nas pernas e foi transportado em estado estável para o Hospital Regional do Gama.

No período da tarde, às 17h50, o CBMDF atendeu a um capotamento na via de ligação entre o Detran e o CEUB, na Asa Norte.

A colisão envolveu um Toyota Prius branco, conduzido por um homem de 35 anos, e um VW Fox branco, dirigido por outro homem, de 19 anos. O VW Fox tombou lateralmente, mas nenhum dos condutores sofreu ferimentos.

A dinâmica de ambos os casos segue em investigação.