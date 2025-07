Trânsito próximo à Esplanada sofre alterações na manhã desta quarta (9/7)

O trânsito na região da Esplanda dos Ministérios sofre interdições, na manhã desta quarta-feira (9/7). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, a Avenida José Sarney, próxima à Avenida das Bandeiras, está e permanecerá fechada até o fim da Manifestação Pró Liberdade. O protesto acontece nas proximidades da Catedral Metropolitana e prossegue até a Avenida.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Ainda de acordo com a corporação, a Via N1 está fechada na altura do balão próximo ao Corpo de Bombeiros. Além disso, ocorre o fechamento da S1 desde a Alameda dos Estados, devido ao deslocamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Palácio do Itamaraty.

A PMDF informa que não há previsão de fechamento da S1 e N1 em razão de outros eventos. Quando houver o trânsito de autoridades, somente haverá presença de viaturas policiais, esclarece a corporação. O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informa que presta apoio às ações operacionais realizadas no local.