Quadras do Gama ficarão sem fornecimento de água nesta quinta (10/7)

Quadras do Gama ficarão sem fornecimento de água nesta quinta (10) - (crédito: Pedro Ventura/Agencia Brasilia)

Endereços do Gama terão o fornecimento de água interrompido nesta quinta-feira (10/7), das 7h30 até às 20h. A interrupção será realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), para manutenção e melhoria no sistema de abastecimento da região.

As áreas atingidas pelo serviço são todo o SSU (parte ímpar) quadras 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 e 17; SSU EQ 13/15 e SSU praça 1 e 3. Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução do trabalho.

A normalização do fornecimento de água ocorrerá de forma gradativa, após a conclusão dos trabalhos de manutenção. A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário.