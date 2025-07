Vídeo: Homem é detido após ameaçar passageiros e segurança com faca no BRT

Homem ameaça pessoas com faca no BRT de Park Way - (crédito: Material cedido ao Correio)

Quem acordou cedo na manhã desta quarta-feira (9/7) para pegar o ônibus no BRT do Park Way passou por momentos de apuros, após um ambulante ameaçar com uma faca quem estava no terminal. O caso, que teve início como uma discussão entre ambulantes, escalou para uma tentativa de agressão contra um segurança.

De acordo com relatos preliminares, a confusão começou entre dois vendedores ambulantes, que começaram a discutir quando um deles puxou uma faca. Ao tentar intervir na briga, um segurança patrimonial foi alvo do indivíduo, que tentou desferir golpes contra ele e outras duas pessoas que estavam no local. Veja o vídeo:

Felizmente, as agressões não foram bem-sucedidas. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e, ao chegar ao local, os militares encontraram o homem exaltado e sem colaborar com a abordagem. Por isso, os policiais precisaram algemá-lo, devido à sua resistência, ao perigo iminente de agressão e à possibilidade de fuga.

Após ser contido, o agressor foi imediatamente conduzido à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde as providências cabíveis estão sendo tomadas. Até o momento, não há informações sobre feridos.