Operação Test Ride: Homem é preso por roubar motos de vendedores

Segundo a investigação, Felipe utilizava as redes sociais para contatar vítimas que anunciavam motos à venda. - (crédito: Divulgação: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (9/7), a Operação Test Ride, para cumprir mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra Felipe Martins Machado, de 24 anos, investigado por uma série de crimes patrimoniais cometidos entre 2023 e 2025.

Felipe utilizava redes sociais para conversar com as vítimas que anunciavam motocicletas à venda. Após fingir interesse na compra, ele marcava encontros para testar a moto. Durante o suposto teste, o autor fugia com os veículos, em alguns casos, ameaçando o proprietário.

A operação foi batizada como Test Ride (teste de condução) por causa da estratégia usada pelo investigado para enganar as vítimas. Em um dos crimes, ele deixou cair uma bolsa no local do crime, que foi levada à perícia, confirmando a presença de suas impressões digitais.

O autor foi localizado em sua residência, em Samambaia e, após o cumprimento da prisão, Felipe foi conduzido à carceragem da PCDF.

A polícia divulgou a foto do suspeito para alertar possíveis vítimas.