Traficante é preso com drogas escondidas no quarto em Taguatinga

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, nesta quarta-feira (9/7). Conhecido como Danda da 18, o investigado foi localizado em casa pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na Chaparral, bairro de Taguatinga. Com ele foram achadas porções de cocaína, maconha e crack escondidas no quarto que dividia com o irmão menor de idade, também envolvido nas atividades criminosas.

Na residência, além das drogas, foram encontrados uma balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes. Os agentes cumpriram mandados de prisão condenatória e preventiva, além de busca e apreensão expedidos pela Vara de Execuções Penais e pela 2ª Vara Criminal de Taguatinga.

A ação, batizada como Operação No Escape, foi conduzida por equipes da 17ª Delegacia de Polícia, com apoio de unidades especializadas da corporação. O adolescente de 16 anos foi levado à DCA II, onde foi registrado o crime de tráfico. O homem de 24 anos foi autuado em flagrante e será apresentado ao Poder Judiciário, que tomará as medidas cabíveis.