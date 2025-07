Celina Leão anuncia fluxograma da busca de pessoas em situação de rua

Aproveitando a inauguração do Comitê de Proteção à Mulheres em Santa Maria na manhã desta quarta-feira (9/7), a governadora em exercício, Celina Leão, aproveitou o evento para anunciar que, nesta terça (8/7), foi assinado um decreto que fará a busca ativa de pessoas em situação de rua, como também das dependentes químicas.

“A grande diferença é a busca ativa. O estado e os administradores agora que vão realizar. Nós temos alguns tipos de acolhimento. Em comunidades terapêuticas, temos mais de 200 vagas neste momento, e se faltar, iremos conveniar mais entidades. Não irão faltar vagas para quem quiser fazer o tratamento da dependência química aqui no Distrito Federal”, garantiu Celina.

Ela também disse que a sociedade precisa entender que esse acolhimento é voluntário, e não é possível obrigar nenhuma pessoa nesta situação a realizá-lo. Celina afirmou que existe toda um acompanhamento por parte da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus), órgão responsável pelo acompanhamento do cidadão.

“O que percebemos é que, a partir do momento que você faz um atendimento ou uma internação numa comunidade terapêutica como essa, você precisa dar continuidade àquela pessoa que estava em atendimento. Hoje, nós teremos uma reunião com os nossos secretários para falar também do cumprimento da legislação”, avisou a governadora.

Celina adicionou que é necessário reinserir essas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade e que, na terça (8/7), foi pessoalmente fazer essa busca e levou três pessoas esta quarta-feira (9/7)para comunidades terapêuticas.