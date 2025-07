MPDFT discute criação de pontos de apoio para motoristas e entregadores de app

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou, nesta quarta-feira (9/7), uma reunião com representantes da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) e da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) para tratar da implementação da Lei nº 6.677. A legislação determina que empresas de mobilidade digital instalem pontos de apoio para motoristas e entregadores por aplicativo.

Durante o encontro, o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves, apresentou um plano de ação que detalha os locais sugeridos e a estrutura desses pontos de apoio, que deverão contar com banheiros, espaço para descanso e copa. As localizações propostas foram definidas com base em um estudo da Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), entidade que representa as empresas do setor.

Representantes do MPDFT ressaltaram a importância da transparência no processo e da escuta ativa dos trabalhadores e moradores das regiões onde os pontos serão instalados. O procurador distrital dos Direitos do Cidadão, Eduardo Sabo, elogiou a iniciativa. “A Semob e a Novacap têm demonstrado grande sensibilidade em relação ao tema, que é de interesse coletivo para o Distrito Federal”, destacou.

Uma nova reunião será agendado para definir os próximos passos do plano. Participaram da reunião o procurador de Justiça Trajano Melo, os promotores de Justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura e Bernardo Matos, além de representantes da Semob e da Novacap.