Lorena Sosa é freq uentadora assídua das bibliotecas públicas do DF: "São calmas e sem distrações" - (crédito: Fotos: Bruna Gaston CB/DA Press)

Mesmo com a popularização dos livros digitais e o fácil acesso à informação on-line, há quem encontre nas bibliotecas um refúgio silencioso, acolhedor e coletivo. Mais do que acervos físicos, esses espaços se mantêm vivos como pontos de encontro, estudo e troca.

A Rede de Bibliotecas Públicas do Distrito Federal, composta por 24 unidades distribuídas nas regiões administrativas, é coordenada pela Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) e tem como objetivo principal democratizar o acesso à informação, à cultura e à educação.













A estudante Lorena Sousa, 23 anos, é uma das frequentadoras assíduas. "Eu já fui às bibliotecas da Ceilândia e do Itapoã, e gosto bastante dos espaços por serem calmos, sem distrações. Acaba que lendo pelo celular me distraio mais facilmente, e na biblioteca isso não acontece", diz.

Moradora de Ceilândia, ela conta que as bibliotecas estimulam a convivência dos frequentadores. "Eu gosto de visitar os espaços físicos não só para estudar, mas usufruir desses espaços que ajudam até na socialização entre os estudantes", conta.

Instalada onde antes funcionava um supermercado, a Biblioteca Pública de Brasília foi reformada e adaptada para se tornar um centro de convivência, estudo e acesso à leitura. O espaço conta com áreas para estudo individual e coletivo, biblioteca infantil, acesso gratuito à internet, computadores e até micro-ondas para os frequentadores que trazem comida de casa.

Para Átila Pessoa, coordenador do espaço, mesmo com o avanço da tecnologia, a busca pelo livro físico continua forte. "O livro on-line não substitui o físico. O contato direto com as edições físicas cria uma relação de pertencimento que o digital não oferece", explica.

Segundo ele, a frequência continua alta com cerca de 140 visitantes diariamente, principalmente entre concurseiros e estudantes do ensino médio. "Aqui também é um espaço de convivência. Tem gente que, se não vier por um ou dois dias, já sente falta. Criam vínculos com o lugar." Além da oferta de empréstimos sem cobrança de multas e um acervo organizado por temas, a biblioteca ainda promove um ambiente acolhedor e sem restrições. "Queremos incentivar a leitura, sem burocracia", conclui.

Rafael Camargo, 19, concorda. "Hoje em dia, um livro custa R$ 80. Fica complicado ficar comprando sempre. Aqui, a gente pode pegar emprestado, é mais reservado, tranquilo, e tem tudo perto de casa", afirma. Ao lado da amiga Taíssa Bacci, 18, os estudantes dizem que o ambiente compartilhado estimula a concentração, além de ser acessível e acolhedor. "Ver outras pessoas estudando me motiva. Em casa é mais difícil manter o foco", complementa Taíssa.

"Para mim, o espaço continua sendo importante para a convivência e o aprendizado, porque é propício para isso", afirma o frequentador assíduo da Biblioteca Nacional, Adriel Maciane, 24. O empresário, morador da Estrutural, conta que vai ao local semanalmente para estudar. "Mesmo com tantos livros on-line, ainda prefiro ler os físicos e, às vezes, sinto falta de ter acesso a algumas obras aqui na biblioteca", conta.

A diretora da Biblioteca Nacional, Marmenha Rosário, explica que o avanço das tecnologias e das redes sociais tem contribuído diretamente para a expansão e modernização das bibliotecas públicas. "As mídias sociais nos ajudaram a alcançar um número maior de pessoas, a produzir conteúdos e a fortalecer projetos como nossos clubes de leitura", afirma.

Segundo ela, o número de empréstimos mais que triplicou nos últimos dois anos: "Em 2022, tivemos pouco mais de 8 mil empréstimos, em 2024, já ultrapassamos os 24 mil, com seis clubes de leitura ativos." A alta demanda é tanta que o maior desafio da gestão, hoje, é atender aos pedidos por horários ainda mais amplos. "Abrimos mais do que a maioria das bibliotecas do país, mas a comunidade quer que funcione de domingo a domingo, das 8h às 22h", conta.

A diretora destaca que o papel da biblioteca vai além do empréstimo de livros. "As bibliotecas são organismos em constante transformação. A tecnologia não substitui, ela potencializa. E é com ela que conseguimos cumprir nossa missão de formar cidadãos e promover acesso pleno ao conhecimento", conclui.

Veja onde encontrar uma biblioteca pública no DF

» Biblioteca Nacional de Brasília

Setor cultural sul, lote 2, Edifício da Biblioteca Nacional. De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h; sábados e domingos, das 8h às 14h.

» Biblioteca Pública de Brasília

EQS 312/313, Asa Sul. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e sábado, das 7h30 às 13h30.

» Biblioteca de Artes de Brasília — Ethel de Oliveira Dornas

CRS 508 bloco a loja 72. De terça a sábado, das 12h as 20h.

» Biblioteca Braille Dorina Nowil

CNB 01 — área especial. De segunda a sexta, de 8h às 17h.

» Biblioteca Pública da Candangolândia

Rua dos transportes — área especial nº 01. De segunda a sexta das 8h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h.

» Biblioteca Pública do Cruzeiro

Administração Regional do Cruzeiro — área especial h lote 08. De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h.

» Biblioteca Pública do Gama

Salão de Múltiplas Funções, setor central, praça 2. De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h45, e aos

sábados, das 8h às 12h.

» Biblioteca Pública de Águas Claras

Rua Araribá, Praça Park Sul, Águas Claras. De segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h.

» Biblioteca Pública do Guará

Área especial do cave, Casa da Cultura. De segunda a sexta-feira,

das 8 às 22hs.

» Biblioteca Pública do Itapoã

Quadra 61, área especial Del Lago. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h,

e das 13h às 17h.

» Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante

Praça Padre Roque, 3ª avenida. De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábados, das 8h às 12h.

» Biblioteca Pública do Paranoá

Praça Central, lote 01, área especial

nº 1. De segunda a sexta-feira,

das 8h às 18h.

» Biblioteca Pública do Recanto das Emas

Quadra 805 ae. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

» Biblioteca Pública Lúcio Costa do Recanto das Emas

Quadra 302 lote 06, Avenida Recanto das Emas. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

» Biblioteca Pública do Riacho Fundo I

Área central 03, lote 05. De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

» Biblioteca Pública Monteiro Lobato de Santa Maria Norte

Eq 215/315, lote A (ao lado do Caic). De segunda a sexta, das 8h às 19h.

» Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade de Santa Maria Sul

EQ 204, lote 02 — salão comunitário. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

» Biblioteca Pública de São Sebastião

Quadra 101, área especial — Residencial Oeste. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h,

e das 13h às 17h.

» Biblioteca Pública de Sobradinho II

Área especial, Avenida Central, conjunto 16 lote 03. De segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e sábado, das 8h às 12h.

» Biblioteca Pública de Samambaia

QR 407, conjunto g, lote 01 (ao lado do Cilsan). De segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e sábado, das 8h às 12h.

» Biblioteca Pública Machado de Assis de Taguatinga

CNB 01 área especial. De segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado, das 8h às 13h

» Biblioteca Pública de Vicente Pires

Rua 4 A, travessa 04, área especial, Setor Habitacional – Vicente Pires. De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h.

» Biblioteca Pública Carlos Drummond de Andrade de Ceilândia

QNN 13, área especial s/n°, Módulo B, Ceilândia Norte. De segunda-feira

a sexta-feira, das 8h às 22h,

e aos sábados, das 8h às 12h.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado

