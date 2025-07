Trailer traz primeiras imagens de novo longa-metragem de Bob Esponja

Bob Esponja — Em busca da calça quadrada traz de volta aos cinemas um dos personagens mais famosos do mundo do desenho animado. O novo filme estreia nas telonas no dia 25 de dezembro. O longa é uma produção da Paramount Animation, juntamente com a Nickelodeon Movies, Domain Entertainment e MRC.

Leia também: ‘Superman’: cinema vai dar ingressos para quem usar cueca por cima da calça



Na trama, Bob Esponja, Patrick, Seu Sirigueijo e Lula Molusco se aventuram nas profundezas dos mares. O protagonista, Bob, tem como missão provar que é destemido. Para isso, ele segue o desconhecido pirata fantasma Holandês Voador. O trailer está disponível no canal do Youtube da Paramount Brasil.

Leia também: Netlix revela novo trailer de Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa



O roteiro é de Pam Brady e Matt Lieberman e a direção, de Derek Drymon. O ator Mark Hamill, que interpretou Luke Skywalker em Star Wars, faz a voz do pirata fantasma. Outros nomes que integram o elenco do filme são Tom Kenny, Carolyn Lawrence, George Lopez, Clancy Brown e Isis “Ice Spice”.