Balé Flor do Cerrado abre seletiva para nova formação artística

Estão abertas, até 15 de julho, as inscrições para a seletiva do Balé Flor do Cerrado, um dos pilares culturais do tradicional festival O Maior São João do Cerrado. O evento retorna em 2025 com novo formato e atrações especiais, entre 13 e 17 de agosto, na Esplanada dos Ministérios, e promete emocionar o público com a força da cultura popular.

A seletiva busca bailarinos, dançarinos e brincantes com experiência em dança, teatro popular, folguedos e outras expressões cênicas ligadas à cultura popular brasileira. Os testes serão realizados em 19 de julho, e os selecionados irão compor a nova formação do grupo, que se apresentará nos cinco dias do festival.

Criado em 2011, o Balé Flor do Cerrado tem como missão unir a arte da dança à tradição nordestina presente no Distrito Federal. Com mais de uma década de história, o grupo é conhecido por seu estilo vibrante, que mistura balé clássico, danças populares e toda a energia das festas juninas, encantando plateias com performances cheias de identidade e emoção.

As inscrições podem ser feitas por meio do link disponível na bio do perfil oficial do festival no Instagram: @omaiorsaojoaodocerrado.

É a chance de fazer parte de um espetáculo que celebra as raízes culturais do país com beleza, talento e tradição.





Serviço

Inscrições para seletiva do Balé Flor do Cerrado

Quando: até as 20h do dia 15 de julho

Onde: link disponível na bio do perfil oficial do Festival O Maior São João do Cerrado (@omaiorsaojoaodocerrado)

Festival: de 13 a 17 de agosto, na Esplanada dos Ministérios