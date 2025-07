Grupo de 14 capivaras é atropelado no Lago Sul; 12 morreram

Uma família de capivaras foi atropelada no Lago Sul, em Brasília, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (10/7). O grupo tinha 14 animais, sendo que 12 morreram na hora. O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do DF informou que o comunicado do sinistro de trânsito chegou às 5h40.

A pessoa que ligou no 190 informou sobre a morte dos animais e afirmou que o motorista de uma carreta de grande porte, ainda não identificado, teria atropelado grupo de capivaras silvestres, que atravessava a rua. No entanto, mais tarde, o síndico de um condomínio disse ao Correio que um Volkswagen branco aparece nas imagens atropelando os bichos. A polícia investiga o caso.

Ao chegar no local do sinistro, a equipe do Batalhão Ambiental contou 12 capivaras mortas. Um filhote, ainda com sinais vitais, foi imediatamente resgatado e encaminhado ao Hospital Veterinário Público de Brasília (HFaus). Lá o animal recebeu os primeiros atendimentos e permanece sob cuidados veterinários. Um segundo filhote foi encontrado horas após o acidente, escondido em um arbusto, e também levado ao HFaus.

Risco

O Batalhão Ambiental explica que a região do Lago Sul, cercada por áreas verdes e margeado pelo Lago Paranoá, é habitat natural de diversas espécies silvestres. A corporação ainda esclarece que com o crescimento urbano desordenado, aliado à imprudência no trânsito, ampliam os casos de atropelamentos de fauna. Dessa forma, o equilíbrio ambiental do DF entra em risco.

A corporação ainda reforça à população a importância da direção consciente, especialmente em áreas de preservação ambiental. Medidas como reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e estar atento à fauna local ajudam a salvar vidas.

*Essa matéria foi atualizada às 11h31.