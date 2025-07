Celina Leão testa QR Code colado na parada de ônibus do Buriti

A governadora em exercício, Celina Leão, juntamente com o Secretário de mobilidade, Zeno Gonçalves, estiveram presentes na parada de ônibus do Palácio do Buriti, na manhã desta quinta feira (10/7). O objetivo do encontro foi realizar testes de QR codes colados nos pontos, que permitem que o usuário veja o horário que o veículo passará. O período de testes começou hoje e está disponível em 10 paradas no centro de Brasília.

Com essa iniciativa, os passageiros não precisam baixar aplicativos para visualizar a chegada dos ônibus, apenas portar um eletrônico que escaneie QR codes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Essa é mais uma ação do DF no Ponto, projeto que visa facilitar e melhorar a vida dos usuários de transporte público do Distrito Federal. O modo de usar é fácil: basta apontar a câmera do celular para a placa, ler o QR code colado nas paradas e observar o horário que o ônibus escolhido chegará ao local.