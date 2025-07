SLU recolhe corpo de capivaras atropeladas no Lago Sul

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi acionado para recolher os corpos de 12 capivaras mortas após um atropelamento, na manhã desta quinta-feira (10/07), no Lago Sul, em Brasília. Ao todo, 14 capivaras foram atingidas, sendo que dois filhotes sobreviveram ao sinistro de trânsito.

O primeiro filhote foi resgatado e encaminhado ao Hospital da Fauna Silvestre (HFaus), logo após o ocorrido. O segundo, foi encontrado horas depois do acidente escondido em um arbusto. A equipe do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal o resgatou e socorreu até o HFaus.

A Polícia Civil do Distrito Federal realizou a perícia. Segundo os peritos a perícia realizada pela PCDF, ainda não é possível identificar qual veículo foi responsável pelo atropelamento. Uma testemunha disse ao Correio que trata-se de um volkswagen branco. As equipes trabalham para descobrir mais informações sobre o ocorrido, como a captação de possíveis imagens de câmeras de segurança.