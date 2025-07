Vídeo: câmeras de segurança registram atropelamento do grupo de capivaras

De acordo com o síndico do condomínio Villages Alvorada, Nilo Gonsalves, as câmeras de segurança do residencial, que fica próximo ao local do acidente no qual 12 capivaras morreram atropeladas e dois filhotes sobreviveram, captaram o momento em que os animais são atingidos.

Segundo Nilo, as imagens mostram um carro de cor branca, da marca Volkswagen, passando no local de atropelamento das 14 capivaras, por volta das 5h35.

Ainda de acordo com Nilo, nas imagens é possível ver que o condutor do veículo atinge os animais e, em seguida, prossegue sem prestar nenhum tipo de socorro. O síndico afirma que, a partir das imagens, não é possível reconhecer a identidade do autor do acidente. Nilo afirma que as imagens foram encaminhadas às autoridades responsáveis pela investigação do caso. Veja vídeo: