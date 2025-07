Prazo para indicação de conta do Nota Legal vai até sexta (11/7)

Ainda dá tempo de indicar a conta para o programa Nota Legal. Os beneficiários com créditos acumulados podem acessar o site e indicar a conta bancária até 23h59 de sexta-feira (11/7). A prorrogação se deu para compensar a instabilidade nos sistemas tecnológicos registrada no final da última sexta-feira (4/7), prazo final para que o contribuinte pedisse, em dinheiro, os créditos acumulados no programa.

Coordenadora do programa na secretaria de Economia, Giovanna Botelho lembra que é preciso estar em dia com a Receita do DF para resgatar os créditos. "Se você tiver mais que R$ 25 em crédito e tiver adimplente, pode fazer a indicação da conta, que pode ser corrente ou poupança. Os valores serão pagos em setembro. Batemos o recorde, mais de 150 mil pessoas fizeram a indicação", afirma. "Não esqueça de colocar o CPF na nota, exercer sua cidadania fiscal e participar dos nossos sorteios ao longo do ano", acrescenta.

Se o contribuinte não quiser receber os créditos em dinheiro, pode usá-los para abater no pagamento do IPTU ou do IPVA em 2026.