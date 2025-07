Vídeo: apartamento pega fogo em edifício no Guará II

Um apartamento pegou no Edifício Jardins, localizado na QI 27, ao lado da Avenida Central, no Guará II, na tarde desta quinta-feira (10/7). Veja:

Ao chegarem ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo de um apartamento no terceiro andar.

Os militares agiram de forma imediata, utilizando os sistemas preventivos fixos do próprio edifício e, em seguida, armaram as linhas de mangueiras de uma viatura de combate a incêndio.

Enquanto uma equipe se dedicava ao combate direto ao incêndio, outra realizava buscas por possíveis vítimas e coordenava a evacuação de todos os apartamentos. Felizmente, não houve vítimas no incidente.

Após o controle das chamas, foi realizado o rescaldo, e um equipamento de ventilação tática foi utilizado para dissipar rapidamente a fumaça dos andares e dos fossos dos elevadores.

A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas. Após a conclusão dos trabalhos dos bombeiros, o acesso dos moradores ao edifício foi liberado.