Homem que atropelou capivaras alega não ter visto os animais

O motorista que atropelou 14 capivaras do Lago Sul, na manhã desta quinta-feira (10/7), prestou depoimento. Ele atingiu os animais enquanto trafegava pela QL 32 da região. A colisão resultou na morte de 12 capivaras e deixou dois filhotes feridos, os quais foram encaminhados para o Hospital da Fauna Silvestre (HFaus).

Imagens de câmeras de segurança no local foram cruciais para a identificação do condutor, que se apresentou voluntariamente na 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul) após ser contatado. Segundo apuração do Correio, o homem, morador de um condomínio da região, alegou, em depoimento, que "não viu as capivaras" e que, por isso, "não sabia que havia atropelado os animais", seguindo seu caminho para uma atividade física, após o acidente. Veja o momento do acidente:

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (BPMA) recebeu o chamado às 5h40, com uma denúncia inicial de que uma carreta de grande porte teria atropelado os animais e fugido. No local, os militares confirmaram a morte das doze capivaras adultas. E, posteriormente, a filmagem das câmeras no local, revelou que, na verdade, o veículo se tratava de um carro de passeio da marca Volkswagen.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) foi acionado e realizou a remoção dos corpos das capivaras em uma operação coordenada com o Batalhão Ambiental, na manhã desta quinta-feira (10/7). A Polícia Civil do Distrito Federal segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias do atropelamento.